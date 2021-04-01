SON DAKİKA! DSÖ'den Bakan Koca'ya davet!

Son dakika haberi... DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da davet edildi. Bu kapsamda Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Medya Brifingine katılacak.

Koca, brifingde, Kovid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

BAKAN KOCA'NIN ÖNERİSİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILI OLMUŞTU

Kovid-19 ile Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ'nün uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.

Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde Kovid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri de eşlik ediyor. Bu haftaki brifinge 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca yer alacak.

BRIFING BUGÜN SAAT 18.00'DE CANLI YAYIMLANACAK

Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Kovid-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing, bugün 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek canlı yayına DSÖ'nün "Kovid-19 web sitesi" ve sosyal medya hesaplarından erilebilecek.