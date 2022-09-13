Son dakika | Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5 kez şampiyon oldu!

Son dakika! Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh’i yenerek, 5. kez dünya şampiyonu oldu.

Emine Özfalcı
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Son dakika | Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5 kez şampiyon oldu!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası dördüncü gününde grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Kayaalp, İranlı rakibini 1-1 ardından son puan avantajıyla yendi ve dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi, bu sonuçla 5. kez dünya şampiyonluğunu elde etti ve bunu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah’a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye’nin en çok altın madalya kazanan güreş sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" diye konuştu.

Son dakika | Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5 kez şampiyon oldu!

Takım halinde şampiyon olmalarının hatırlatılması üzerine Kayaalp, "Çok mutluyum. 2009 yılı ilk katıldığım Dünya Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009’dan bu yana 10. kez Dünya Şampiyonası’na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici" ifadelerini kullandı.

Bu şampiyonluğu eşi ve kızı Ay Vera’ya armağan eden milli güreşçi, "haftadır annesi bana video atıyor. Evde 5 5 5 diye geziyor eller havada. Kendisine ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ama sonu güzel oldu. Çok heyecanlanmamışlardır umarım" açıklamasında bulundu.

Son dakika | Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5 kez şampiyon oldu!

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