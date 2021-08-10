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  3. Son dakika | Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin flaş gelişme: Şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Son dakika | Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin flaş gelişme: Şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Yusuf G. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Son dakika | Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin flaş gelişme: Şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Son dakika haberi... 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın intiharı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan şüpheli Yusuf G. Emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Şüpheli Yusuf G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Cuma günü  Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, iki kişi tarafından tecavüze uğradığını belirterek polise başvurdu. 

Yaşadığı olayın ardından Eda Nur Kaplan geçtiğimiz cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitenin 15'inci katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet A., sorgusunun ardından delil yetersizliği dolayısıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken bugün yapılan açıklama ile onun da yakalandığı duyuruldu.

{TITLE_STRIP}Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Son dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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