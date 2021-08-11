Son dakika | Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberi... 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve konutu terk etmeme kAydı ile adlı kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Yusuf G. tutuklandı. Diğer şüpheli Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın isimli kadın ise yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet A.'nın da tutuklandı. Mehmet A'nın tutuklanması ile olaya ilişkin tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

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NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Cuma günü Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, iki kişi tarafından tecavüze uğradığını belirterek polise başvurdu.

Yaşadığı olayın ardından Eda Nur Kaplan geçtiğimiz cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitenin 15'inci katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet A., sorgusunun ardından delil yetersizliği dolayısıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken bugün yapılan açıklama ile onun da yakalandığı duyuruldu.

Gözaltına alınan şüpheli Yusuf G. Emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Şüpheli Yusuf G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmemek kaydı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti. Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.