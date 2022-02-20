Son dakika! Ege açıklarında Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
AFAD tarafından duyurulan deprem 4.0 büyüklüğünde Muğla Datça'da gerçekleşti.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 22:47'de Muğla ilçesinde yerin 39.71 km altında 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. .
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.71 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 20.02.2022, 22:47:41 TSİ
Enlem : 36.2896 N
Boylam : 27.4826 E
Derinlik : 29.26 km
Detay : https://t.co/Xcg3eTYK8u@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi