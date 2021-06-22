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  3. Son dakika | Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: Muğla Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: Muğla Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika.. AFAD, Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika | Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: Muğla Datça'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son günlerde çok sayıda depremin yaşandığı Ege Denizinde bir deprem daha geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 11.06'da Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 48.84 kilometre açıklarında yerin 6,76 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD SON DEPREMLER 22 HAZİRAN 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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