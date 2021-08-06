Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde iki deprem
Son dakika...AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralıkla 4,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirdi.
Son günlerde sıklıkla depremlerin yaşandığı Ege Denizinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine 52.91 kilometre uzaklıkta saat 12.16'da yerin 16.70 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
İKİNCİ KEZ AYNI ŞİDDETTE DEPREM
Öte yandan saat 13.52'de bir kez daha 4.2 büyüklüğünde 5.15 km derinlikte bir deprem daha meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 6, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 53.93 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 06.08.2021, 13:52:39 TSİ
Enlem : 36.2876 N
Boylam : 27.0163 E
Derinlik : 5.15 km
Detay : https://t.co/zonGxAaams@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 6, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 52.91 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 06.08.2021, 12:16:47 TSİ
Enlem : 36.2790 N
Boylam : 27.0530 E
Derinlik : 16.70 km
Detay : https://t.co/jWQWPsFFbv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 6 AĞUSTOS 2021 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.