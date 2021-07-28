Son dakika | Ege Denizinde depremler bitmiyor! AFAD açıkladı: Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Son günlerde Ege Denizinde meydana gelen depremlere bir yenisi eklendi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre saat 14.23'de Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 33.62 kilometre uzaklıkta yerin 7,1 derinliğinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz'de On İki Adalar'da yerin 11.2 km altında 3.6 şiddetinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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