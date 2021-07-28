Son dakika | Ege Denizinde depremler bitmiyor! AFAD açıkladı: Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son günlerde Ege Denizinde meydana gelen depremlere bir yenisi eklendi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre saat 14.23'de Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 33.62 kilometre uzaklıkta yerin 7,1 derinliğinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz'de On İki Adalar'da yerin 11.2 km altında 3.6 şiddetinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 33.62 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 28.07.2021, 14:23:08 TSİ
Enlem : 36.4246 N
Boylam : 27.1705 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/Ji9AyhLCsp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.