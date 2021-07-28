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  3. Son dakika | Ege Denizinde depremler bitmiyor! AFAD açıkladı: Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Ege Denizinde depremler bitmiyor! AFAD açıkladı: Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika | Ege Denizinde depremler bitmiyor! AFAD açıkladı: Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Son günlerde Ege Denizinde meydana gelen depremlere bir yenisi eklendi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre saat 14.23'de Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 33.62 kilometre uzaklıkta  yerin 7,1 derinliğinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz'de On İki Adalar'da yerin 11.2 km altında  3.6 şiddetinde gerçekleşti. 

 

AFAD SON DEPREMLER 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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