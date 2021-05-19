SON DAKİKA! Ege Denizi'nde korkutan depremler: 4,0 ve 4,1 ile sallandı!

Son dakika haberi... Ege Denizi açıklarında, 4.0 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde yer alan bilgide, depremin merkez üssünün Kuşadası olduğu ifade edildi.

Saati 14.14 olarak açıklanan depremin hemen ardından, saat 14.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD ise saat 14.18'de gerçekleşen depremin merkez üssünü Menderes, şiddetini ise 4,3 olarak açıkladı.