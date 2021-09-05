Son dakika | Ekonomide yeni yol haritası! Ülke ekonomisinin üç yıllık hedefleri açıklandı
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de ülke ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık hedefleri açıklandı.
Ülke ekonomisinin üç senelik yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program duyuruldu.
BÜYÜME
2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.
İŞSİZLİK
İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.
ENFLASYON
Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2.
2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor
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