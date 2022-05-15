Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!

Son dakika! 1990’lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi işlediği suçlar dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yatan E.ÜSTEK’i, kaçtığı PKK kontrolündeki Kobani’de hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Üstek, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına ortaklık ettiği için uzun yıllar Türkiye’de cezaevinde yatmıştı.

Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar aldı. Eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani’ye kaçtı.