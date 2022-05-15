Esra Ezmeci'ye gelen itiraf yine hayrete düşürdü! Bir babaanne torununa bunu nasıl yapar? Mide bulandıran davranış! "Benim memem..."Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!BAE'nin yeni devlet başkanı belli olduÜnlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! "Çok çok üzgünüm"Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" sözlerine Ömer Çelik'ten tepki!Eşcinsel milli voleybolcu Ebrar Karakurt kimseye aldırmadı! Yeni sevgilisi İrem Tuncer ile herkesin içinde yakınlaştı!Samandıra gişelerinde kaza! Kararsızlığı kazaya sebep olduGünlük burç yorumları 15 Mayıs 2022 Pazar | Koç kısıtlamaya gelemiyor, Aslan kararlarıyla yüzleşiyor!Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!Milli muharebe tankı ALTAY testlere başladı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!

Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MİT, Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katılması nedeniyle hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek’i saklandığı Ayn El Arab (Kobani)’ta etkisiz hale getirdi.

Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!

Son dakika! 1990’lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi işlediği suçlar dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yatan E.ÜSTEK’i, kaçtığı PKK kontrolündeki Kobani’de hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Üstek, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına ortaklık ettiği için uzun yıllar Türkiye’de cezaevinde yatmıştı.

Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!

Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar aldı. Eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani’ye kaçtı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT