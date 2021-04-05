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  3. SON DAKİKA! Emekli amirallere ilk yaptırım geldi!

SON DAKİKA! Emekli amirallere ilk yaptırım geldi!

Son dakika: Bildiriyi yayımlayan emekli amirallerle ilgili ilk karar verildi. Amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

SON DAKİKA! Emekli amirallere ilk yaptırım geldi!

Son dakika: Habertürk'e göre, Möntro Boğazlar Bildirisi'ni imzalayan emekli amiraller hakkında yeni gelişme yaşandı. Emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiği duyuruldu.

104 emekli amiral tarafından yayımlanan Möntro Boğazlar Bildirisi, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Başlattılan soruşturmada aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 10 emekli amiral bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. 4 amirale ise yaşlı oldukları için haklarında, 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri konusunda tebligat geldi.

 

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