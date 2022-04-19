Son dakika: Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2022? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin, emekli vatandaşlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere ödenen ikramiyeler hakkında konuştu. Bakan Bilgin, ikramiyelerin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı. Bunun üzerine Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak 2022? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, belli oldu mu? sorularının yanıtları araştırılıyor.

SON DAKİKA: EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK 2022?

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan bayramında ödenecek olan 1100 TL bayram ikramiyelerinin artmasının gündemlerinde olmadığını ifade etti. Bakan Vedat Bilgin," Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek." dedi.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK, BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1100 TL olan Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarına göre Ramazan Bayramı ikramiyeleri 28 Nisan 2022 Perşembe ve 29 Nisan 2022 Cuma günü vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum."