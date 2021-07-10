Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması: Görüşmelerimiz devam ediyor

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından geleceği merak konusu olan Emre Belözoğlu'nun Şenol Güneş'in yardımcısı olarak A Milli Takım'da görev alacağı ifade edilmişti.

Bu konuda hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: EMREN'NİN GÖNÜL VERMESİYLE UZUN VADE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde Riva'da düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu hakkında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. Değişimin olacağını söyledik. Bunda gizli bir şey yok. Değişim olacak. Şu anda görüşüyorum, iki defa görüştüm, daha sık da görüşebilirim. Görüşüyorum çünkü Emre ile ilgili düşüncemi kamuoyu biliyor zaten. 'Başlamasaydı bizle başlamasını isterdim' dedim. Sportif Direktör olarak başlamasını doğru bulmadığımı söyledim. Emre'nin yeteneği, karakteri, oyunculuğu ve bu işe gönül vermesiyle uzun vade olacağını düşünüyorum. Daha henüz kesinleşmedi, görüşüyoruz. Olmayan bir şeyi açıklarsam, doğru olmaz."