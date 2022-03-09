Son dakika | EPGİS cüzdanlara alev aldıracak kararı açıkladı! Benzine 79 kuruş, motorine 2,25 TL zam geldi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan artışın ardından akaryakıt ürünlerindeki yükseliş devam ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorinin litre fiyatına bir kez daha zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 9, 2022

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

Öte yandan benzin ve motorine 3 ve 4 Mart tarihlerine zam gelmişti.

3 Mart günü benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş zam gelmişti.

4 Mart günü ise benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.