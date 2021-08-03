Son dakika | Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı. Yapılan değişiklikle öğrenciler üniversite tercihlerini 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar yapabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."