Son dakika | Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.
5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı. Yapılan değişiklikle öğrenciler üniversite tercihlerini 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar yapabilecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."