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Son dakika | Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Son dakika | Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı. Yapılan değişiklikle öğrenciler üniversite tercihlerini 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar yapabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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