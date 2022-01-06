Son dakika | Erdoğan'dan TUSAŞ'ın Yartırım ve Toplu Açılış Töreninde flaş açıklama: İHA, SİHA VE TİHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ın Yartırım ve Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların sayısının 56'dan 500'e yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 sene önce yalnızca 62 olan savunma projesi sayısının bu sene 750'yi geçtiğini belirtti.

Göbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağa ilişkin ise 2023 "İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içinde olduğumuzu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Konuşmamın hemen başında, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş, Avrupa ordularında henüz yokken barut ocakları kurmuştur. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere pek çok ürün ihracatı yapan Osmanlı, 18. yy'dan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir.

Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz.

Makine ve kimya altında kurulan fabrikalar arzu edilen seviyede çalıştırılmamış ve savunma sanayi dışa bağımlı hale getirilmiştir. Ambargolar kendi kendine yeten bir savunma sanayi ihtiyacımızı ortaya çıkarmıştır. Yerli üretim yanında ülkeler arası ortak projelere önem verilmiştir. Hükümete geldiğimizde savunma sanayiinde de artık hiçbir şey eskisi olmayacak dedik ve adımları atmaya başladık.

Bugün Türk savunma sanayii ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların sayısı 56'dan 500'e yükseldi. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti.

"DÜNYANIN İLK 3 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ"

İHA'larda kullandığımız kameralara ambargo koydular, onu da kendimiz yaptık. Artık çıtayı daha yukarı çıkardık. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Artık çıtayı daha da yukarı çıkararak geleceğin harp ortamını da ülkemizi hazırlıyoruz. Sürü İHA'lar, deniz platformlarına, insansız araçlardan yapay zekaya, uydulara kadar savunma sanayiinde hangi alanda olmamız gerekiyorsa oradayız.

GÖBEY HELİKOPTERİ BU SENE TESLİM EDİLECEK

"Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. Göbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz. Şimdi sıra Milli Muharip Uçak'ta... İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz.

Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor. Ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Bu uçağı geliştirirken, onun alt sistemlerini, bileşenlerini ve malzemelerini yerli ve milli olarak üretecek hazırlıkları da ihmal etmiyoruz.

Bin kişinin görev alacağı Kompozit İmalat Tesisi'ni bugün ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da tek çatı altında 4'üncü büyük Kompozit Tesisi olan bu merkez, kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahip.

Hava araçlarının parçalarımızın bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı Bakım ve Onarım Merkezimizi de bugün hizmete alıyoruz. Burası da bünyesinde görev yapacak 500'den fazla mühendisimizle sektörün önemli bir ihtiyacını giderecektir."