SON DAKİKA! Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, 781 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu"nun Bitlis ve Siirt'te başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, terör örgütünü ülke gündemin çıkarmak ve bölgedeki varlığına son vermek, tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatıldığı bildirilen operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 51 operasyonel timdeki 781 personelin görev alacağı belirtildi.

Yurt içinde terör örgütü mensuplarının varlığının ve faaliyetlerinin tamamen kaldırılmasına yönelik, 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan ve Eren Bülbül anısına düzenlenen operasyonların o tarihten beri, vatandaşların desteğiyle inanç ve kararlılıkla yürütüldüğü kaydedildi.

İşte operasyondan ilk görüntüler: