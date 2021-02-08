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  3. SON DAKİKA! Eren - 8 Amanoslar Operasyonu, binlerce personelin katılımıyla başladı

SON DAKİKA! Eren - 8 Amanoslar Operasyonu, binlerce personelin katılımıyla başladı

Son dakişka haberi... İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

SON DAKİKA! Eren - 8 Amanoslar Operasyonu, binlerce personelin katılımıyla başladı

Son dakişka haberi... İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep İllerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “EREN-8 AMANOSLAR” Operasyonu başlatıldı.

SON DAKİKA! Eren - 8 Amanoslar Operasyonu, binlerce personelin katılımıyla başladı

BİN 670 PERSONEL GÖREV  ALIYOR

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.

SON DAKİKA! Eren - 8 Amanoslar Operasyonu, binlerce personelin katılımıyla başladı
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve karalı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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