Son dakika! Ermenistan ile normalleşme adımının ikincisi için yer ve tarih belli oldu!

Son dakika haberi.... Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı ile Türkiye ile Ermenistan arasında atılan normalleşme adımları kapsamında yapılacak ikinci görüşmenin 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yerine verildi.

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA YAPILMIŞTI

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı. Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.