Ak Yazılı ne demek, TDK'ya göre Ak Yazılı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Ermenistan ile normalleşme adımının ikincisi için yer ve tarih belli oldu!Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu!ATV Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm canlı, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izleKanal D Camdaki Kız 29. bölüm CANLI, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleSon dakika: 3 Şubat 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuŞehit Piyade Er Tarık Tarcan ebediyete uğurlandı! Babasını sözleri yürekleri dağladı!Popülizm ne demek, TDK'ya göre Popülizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor bu akşam neden yok, yayınlanmayacak mı? Survivor'un yeni bölümü ne zaman?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Ermenistan ile normalleşme adımının ikincisi için yer ve tarih belli oldu!

Son dakika! Ermenistan ile normalleşme adımının ikincisi için yer ve tarih belli oldu!

Son dakika! Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak 

Son dakika! Ermenistan ile normalleşme adımının ikincisi için yer ve tarih belli oldu!

Son dakika haberi.... Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı ile Türkiye ile Ermenistan arasında atılan normalleşme adımları kapsamında yapılacak ikinci görüşmenin 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yerine verildi.

Son dakika! Ermenistan ile normalleşme adımının ikincisi için yer ve tarih belli oldu!

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA YAPILMIŞTI

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı. Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT