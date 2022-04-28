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  3. Son dakika | Ermenistan ile Normalleşme Süreci! Üçüncü görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu!

Son dakika | Ermenistan ile Normalleşme Süreci! Üçüncü görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu!

Son dakika! Dış İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." denildi.

Son dakika | Ermenistan ile Normalleşme Süreci! Üçüncü görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu!

Son dakika! Dış İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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