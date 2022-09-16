Son dakika: Erzurum, Çat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde 16 Eylül 2022? Erzurum neden sallandı?

Erzurum'da yaşayan vatandaşlar Erzurum, Çat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde 16 Eylül 2022? Erzurum neden sallandı? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

Emine Özfalcı
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Son dakika: Erzurum, Çat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde 16 Eylül 2022? Erzurum neden sallandı?

Erzurum'da deprem mi oldu? sorusu gündemde yerini alıyor. Kentte yaşayan vatandaşlar merakla "Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu 16 Eylül 2022" sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki Erzurum, Çat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde 16 Eylül 2022? Erzurum neden sallandı?

SON DAKİKA: ERZURUM, ÇAT'TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE 16 EYLÜL 2022? ERZURUM NEDEN SALLANDI?

AFAD'ın verilerine göre, Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yerin 6.99 km derinliğinde, saat 23.30'da deprem meydana geldi.

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