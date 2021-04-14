SON DAKİKA! Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
Son dakika... Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.
Son dakika... Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.
ESKİ BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT KİMDİR? NERELİ? YILDIRIM AKBULUT KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan’da doğan Yıldırım Akbulut, babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi Erzincan'da okudu.
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Eski Başbakan Yıldırım Akbulut kimdir? Nereli? Yıldırım Akbulut kaç yaşında ve neden öldü?