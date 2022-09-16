Son dakika: Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen yaşamını yitirdi

Son dakika... Bir süredir yoğun bakımda olan 61 yaşındaki CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti.

Gül Erdoğan
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Son dakika: Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen yaşamını yitirdi

Son dakika... 25'inci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Zatürre teşhisi ile Bodrum’da tedavi gören ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen, yoğun bakıma alınmıştı. Ankara'da tedavisi devam eden Pekşen, 61 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise acı kayıp için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Kılıçdaroğlu, "25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerinde bulundu.

Son Dakika: Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen yaşamını yitirdi

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Sivil toplum örgütlerinin kurucu ve yöneticiliğini üstlendi. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.

İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

Pekşen, 25. ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili olarak görev yaptı.

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