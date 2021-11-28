Son dakika | Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir tedavi altında olan Cengiz 3 buçuk yıl boyunca kulüp başkanlığını yapmıştı.

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün ezeli rakibi Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN MUSTAFA CENGİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe'nin mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ MUSTAFA CENGİZ PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş da Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Trabzonspor da Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

İşte bordo-mavililerin mesajı;

"Galatasaray Spor Kulübü'nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekteydi.