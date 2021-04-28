SON DAKİKA! Eski Milletvekili Ömer Gergerlioğlu hakkında 5 yıl hapis istemi!

Son dakika... Milletvekilliği düşürülen Ömer Gergerlioğlu hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davanın gerekçesi olarak Gergerlioğlu'nun meclis eylemi gösterildi.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU HANGİ PARTİDEN, HANGİ İLİN MİLLETVEKİLİ? VEKİLLİĞİ NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ? NEDEN CEZA ALDI?

Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP'nin Kocaeli milletvekilidir. Milletvekili olmadığı dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yargılanmış ve aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Hangi ilin milletvekili? Vekilliği neden düşürüldü? Neden ceza aldı?

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