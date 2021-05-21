SON DAKİKA! Esnafa 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinde ayrıntılar geliyor: Başvuru tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından esnafa hibe desteği ödemeleri hakkında yapılan açıklamada, başvuruların 25 Mayıs tarihinde başlayıp 25 Haziran'a dek bir ay süreceği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkileri devam ederken, bu süreçte en büyük hasarı gören vatandaşlar arasında yer alan esnaflara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjdede, 5 bin veya 3 bin liralık destek ödemesi sağlanacağı belirtildi.

Türkiye'de 19 gün boyunca geçerli olan tam kapanmanın ardından 'ulusa sesleniş' konuşması ile kademeli normalleşme kararlarını kamuyou ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemiden olumsuz etkilenen esnaflar için de bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin veye 5 bin TL'lik devlet desteği ödemesi yapılacağını duyurdu.

Ayrıntıların bakanlık tarafından açıklanacağı belirtilen hibe desteği hakkında açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını kaydederek, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." bilgilendirmesinde bulundu.

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