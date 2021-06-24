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  3. SON DAKİKA! Esnafa müjde: 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin başvurusu süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı!

SON DAKİKA! Esnafa müjde: 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin başvurusu süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı!

Son dakika haberi... Pandemi sebebiyle kepenk kapatarak ekonomik olarak sıkıntıya düşen esnafa bir defaya mahsus olarak verileceği duyurulan esnafa hibe desteğinde başvuru süresinin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA! Esnafa müjde: 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin başvurusu süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.

SON DAKİKA! Esnafa müjde: 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin başvurusu süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı!

Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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