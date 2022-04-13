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  3. Son dakika! Esra Hankulu'nu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası!

Son dakika! Esra Hankulu'nu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası!

Son dakika! Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu. Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

Son dakika! Esra Hankulu'nu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası!

Son dakika! Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde Ümitcan Uygun ile geceyi geçiren ve ertesi sabah odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Esra Hankulu'nun cinayete kurban gittiği kesinleşti. Otopsi raporunda kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü iddialar arasında yer alıyordu. Son olarak, Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili Uygun'un yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Son dakika! Esra Hankulu'nu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası!

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde geceyi birlikte geçiren Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu'nun gerisinde, genç kadının cansız bedeni kalmıştı. İhbar üzerine olayın yaşandığı eve giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Son dakika! Esra Hankulu'nu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası!

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan sevgilisi ve arkadaşları Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Son dakika! Esra Hankulu'nu katleden Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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