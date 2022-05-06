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  3. Son Dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması!

Son Dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması!

Son dakika! Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarındaki zam beklentisine ilişkin açıklamayı yazılı bir şekilde kamuoyuna sundu.

Son Dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması!

Son dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" denildi.

Son Dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması!

Son Dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması!Son Dakika! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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