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  3. Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı. Olayda can kaybı yaşanmazken son durum hakkında bilgi veren Vali Osman Bilgin, kazanın bariyer kapalıyken karşıya geçmeye çalışan işçi servisine, yük treninin çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana geldi. Sürücünün adı ve plakası öğrenilemeyen işçileri taşıyan servis minibüsü bariyerler kapalıyken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen minibüste bulunan 27 kişi kazada yaralandı.

Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

VALİ VE KAYMAKAM KAZA YERİNE GELDİ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin kaza yerine gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

BARİYER KAPALIYKEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

Vali Osman Bilgin  olayda can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu ifade ederek yaralılara acil şifa diledi. Kazanın meydana gelmesini anlatan Osman Bilgin," Bariyer kapalıyken bariyerden geçmeye çalışan servise yük treni çarpması sonucu 27 vatandaşımız yaralandı. Çok şükür servis tam olarak tren yoluna girmediği için uç bölgesinden alıyor. Tüm Kırklarelili hemşerilerimiz geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu. 

(AA)

Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralıSon dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralıSon dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralıSon dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralıSon dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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