Son dakika |Facianın eşiğinden dönüldü! Kırklareli Babaeski'de işçi servisine yük treni çarptı: 27 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana geldi. Sürücünün adı ve plakası öğrenilemeyen işçileri taşıyan servis minibüsü bariyerler kapalıyken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen minibüste bulunan 27 kişi kazada yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

VALİ VE KAYMAKAM KAZA YERİNE GELDİ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin kaza yerine gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

BARİYER KAPALIYKEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

Vali Osman Bilgin olayda can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu ifade ederek yaralılara acil şifa diledi. Kazanın meydana gelmesini anlatan Osman Bilgin," Bariyer kapalıyken bariyerden geçmeye çalışan servise yük treni çarpması sonucu 27 vatandaşımız yaralandı. Çok şükür servis tam olarak tren yoluna girmediği için uç bölgesinden alıyor. Tüm Kırklarelili hemşerilerimiz geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

(AA)