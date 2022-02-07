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  4. Son dakika | Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarını açıkladı! O yaş grubunu uyardı!

Son dakika | Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarını açıkladı! O yaş grubunu uyardı!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daki son durumu ele aldık, Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi" dedi.

Son dakika | Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarını açıkladı! O yaş grubunu uyardı!

Son dakika... Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daki son durumu ele aldık, Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi" dedi.

"İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK."

"Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."

Son dakika | Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarını açıkladı! O yaş grubunu uyardı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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