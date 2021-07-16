SON DAKİKA! Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar mecliste okundu: Yeniden milletvekili oldu!
Son dakika haberi... HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.
Son dakika haberi... HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.
AYRINTILAR GELECEK...