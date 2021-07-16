Adak nedir? Adak kurbanı ne zaman kesilir? Kurban bayramında kesilir mi? Adak kurbanını kimler yiyebilir?ihh kurbanlık bağış 2021 fiyatları, ihh kurbanlık bağışı nasıl yapılır, ihh ibanSON DAKİKA! Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar mecliste okundu: Yeniden milletvekili oldu!İstanbullular ucuz diye tercih ediyordu! İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldiKurban Bayramında hastaneler açık mı 2021 ? Hastaneler çalışıyor mu?Son dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor!Saplantılı takipçisiyle başı dertte! Ünlü model Kıvılcım Harika Ertunç soluğu savcılıkta aldı!SON DAKİKA! Rusya'da kaybolan 17 kişiyi taşıyan uçak bulundu: Yolcular yaşıyor!Jandarma bekçi alımı başvuru formu 2021 | Jandarma bekçi alımı başvuru yap!EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman? EGM bekçi başvuru e-devlet
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. SON DAKİKA! Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar mecliste okundu: Yeniden milletvekili oldu!

SON DAKİKA! Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar mecliste okundu: Yeniden milletvekili oldu!

Son dakika haberi... HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

SON DAKİKA! Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar mecliste okundu: Yeniden milletvekili oldu!

Son dakika haberi... HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

AYRINTILAR GELECEK...
 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT