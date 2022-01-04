Son dakika! Fatih Terim'den ayrılık iddialarına yönelik açıklama!

Son dakika haberi... Galatasaray'da son dönemde alınan başarısız skorların ardından takımdan ayrılmasının gündemde olduğu haberleri öne sürülen ve başkan Burak Elmas ile de arasında sıkıntıların olduğu iddia edilen Fatih Terim, bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Takımın başarısı için mücadele etmeye devam edeceğini ifade eden Terim, yönetim kurulunun kendisine göstereceği sabır ile en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini aktardı.

"BÜYÜK BİR DİKKATLE TAKİP EDİYORUM"

Hakkında bu tarz haberlerin her zaman çıktığını ifade eden Terim, "Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dâhilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

"PROJE İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Galatasaray'ın geleceği için proje oluşturmak hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Terim, "Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında Sayın Başkanımız liderliğinde, Yönetim Kurulumuz ile birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil, geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık." dedi.

"KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORDUK"

Bu yolda zorluklarla karşılaşacaklarını bildiğini söyleyen Terim, "Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına büyük fedakârlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ikliminde skor kadar geleceğe endeksli bir takımı, isimleri Galatasaray ile beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak, tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk." dedi.

"GEREĞİNİ YAPACAK KADAR GALATASARAYLIYIM"

Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğü noktada gereğini yapacağını ifade eden Terim, Bu, sonunda kulübünün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasından gideceği bir yoldu ve bu yola Sayın Başkanımızın desteği, Yönetim Kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber çıktık.

Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar GalatasarayIıyım." ifadelerine yer verdi.

"YOLUN SONUNDAKİ IŞIĞA İNANIYORUM"

İlerleyen süreçte sonuçların istedikleri şekilde olacağını bildiğini söyleyen Terim, "Ancak, Galatasaray'ın geleceği; futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan, kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bu projededir.

Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum." dedi.

"HEDEFİM FUTBOL MİRASI BIRAKABİLMEK"

Birçok başarıyı tattığını ancak şimdiki hedefinin Galatasaray'a iyi bir jenerasyon bırakmak olduğunu aktaran Terim, "Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa’da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak, kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Başkan ve yönetimin sabrı dahilinde çalışmaya devam edeceğini belirten Fatih Terim, "Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden, sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dâhilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim.

Saygılarımla," ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.