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  3. Son dakika | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Son dakika | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi...   Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) piyasanın beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Noktasal grafikten 2022 yılı için üç faiz artışı beklentisi çıktı.

Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak. 

Fed, ABD ekonomisi 2021 büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4'e yükseltti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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