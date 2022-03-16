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  3. Son dakika! FED faiz kararını açıkladı! 2018 yılından bu yana ilk kez arttırıldı!

Son dakika! FED faiz kararını açıkladı! 2018 yılından bu yana ilk kez arttırıldı!

Son dakika! Fed faizi yıllar sonra 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltti.

Son dakika! FED faiz kararını açıkladı! 2018 yılından bu yana ilk kez arttırıldı!

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan arttırarak, 4 sene sonra ilk kez faiz artışı kararı verdi. Puan arttırılarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Faizi yükseltme kararını duyuran Fed yıl sonuna kadar 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi. Karar 1'e karşı 8 oy alarak kararlaştırıldı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

Son dakika! FED faiz kararını açıkladı!

EPDK NE DUYURMUŞTU?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satışlardaki kar payı makul olmayan seviyelerde olursa 'tavan fiyat' uygulamasına yeniden dönülebilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! FED faiz kararını açıkladı!Son dakika! FED faiz kararını açıkladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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