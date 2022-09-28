Son dakika | Fenerbahçe ayrıldığı resmen duyurdu! Filip Novak'la yollar ayrıldı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. "

Çek sol bekin B.A.E ekiplerinden Al Jazira ile anlaştığı ve bu ülkeye gittiği öğrenildi.

FİLİP NOVAK'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe 2020 yılı yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Filip Novak, sarı lacivertli formayla çıktığı 51 maçta 4 gol attı, 3 asist yaptı.

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Teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermediği futbolcuya lisans çıkarılmamıştı.