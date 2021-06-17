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  4. Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldı

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldı

Son dakika... Fenerbahçe Beko'da kontratı sona eren 6 oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldı

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe Beko'da transfer yapılanması kapsamında kontratları sona eren 6 oyuncu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır.
 
Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz."

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldı

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldıSon dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldıSon dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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