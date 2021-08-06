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  4. Son dakika! Fenerbahçe genç futbolcu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı!

Son dakika! Fenerbahçe genç futbolcu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı!

Sol bek için yerli oyuncu arayışındaki Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertli kulübün Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde bildirileceği ifade edildi.

Son dakika! Fenerbahçe genç futbolcu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı!

Yeni sezon öncesi sol bek mevkii için transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız ekibi Bordeux ile anlaşma sağladığı ve Fransa'ya gideceği söylenen Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye geleceği ifade edildi. İddialara göre sarı lacivertli kulüp iyi bir teklifle oyuncuyu ikna etti.

Ayrıca 21 yaşındaki oyuncunun için iki kulübün de anlaşmaya vardığı ifade edildi.. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Son dakika! Fenerbahçe genç futbolcu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı!

BURAK KAPACAK'IN KARİYERİ

8 Aralık 1999 yılında Bursa'da doğan Burak Kapacak, 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başladı. Burak, Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına girdi. Alt yaş gruplarında öne çıkan genç oyuncu, 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Burak sağ ve sol bek mevkiilerinde görev alabiliyor.

Son dakika! Fenerbahçe genç futbolcu Burak Kapacak ile anlaşma sağladı!

 

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