Son dakika... Fenerbahçe Kongre üyesi Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

Son dakika haberi...Edinilen bilgilere göre Beyoğlu Cihangir'de yaşayan Fenerbahçe Kongre Üyesi Oğuzhan Sarıoğlu'na ulaşamayan arkadaşı sabah saatlerine evine gitti. Sarıoğlu'nun kapıyı açmaması üzerine çilingir çağıran ve kapıyı açtırdı. Oğuzhan Sarıoğlu'nu koltukta hareketsiz şekilde yaşadığını gören arkadaşı durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

KORONAVİRÜS SALGININA YAKALANMIŞ

Ayrıca Sarıoğlu'nun koronavirüs salgınına yakalandığı ve tedavi gördüğü ifade edilirken kesin ölüm nedenin belirlenmesi için yapılan incelemeler sürüyor.

Oğuzhan Sarıoğlu'nun komşusu olan ve kendisiyle görüştüğünü belirten Mustafa Selvi, cumartesi günü koronavirüs salgınına yakalandıklarını öğrendiğini dile getirerek, bugün kapıyı çaldıklarını, Sarıoğlu'nun açmadığını kaydetti.

AİLESİ DE ÇANAKKALE'DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ

Selvi," Kendisinin bir yere gitmiş olduğunu düşündük. Sonra çilingir yardımıyla kapıyı açtık. Hayatını kaybetmiş. Ailesi Çanakkale'de onlarda aynı hastalığa yakalanmış İstanbul'a gelemiyorlar" dedi.