Orcan isminin anlamı nedir, Orcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika! Fenerbahçe Miguel Crespo transferini duyurdu!Cenap Aşçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cenap Aşçı neden istifa etti?Ercet isminin anlamı nedir, Ercet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çoğay isminin anlamı nedir, Çoğay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İBB Yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB Yurt başvuru şartları neler, fiyatları ne kadar?Bolat isminin anlamı nedir, Bolat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta 6 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Samsun'da şehit oğluna şiddet iddiasıSeksenler 13. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 13. bölüm canlı izle
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Son dakika! Fenerbahçe Miguel Crespo transferini duyurdu!

Son dakika! Fenerbahçe Miguel Crespo transferini duyurdu!

Son dakika! Transfer sezonunun son günlerinde birden açılan ve bombaları ardı ardına patlatan Fenerbahçe'de bir transfer daha yapıldı. Sarı lacivertli ekip Miguel Crespo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Son dakika! Fenerbahçe Miguel Crespo transferini duyurdu!

Son dakika haberi... Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve transferde de geç açılarak dur durak bilmeyen Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Kadrosunda büyük bir revizyona giden sarı lacivertli ekip, Estoril Praia'dan orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, transferi bu paylaşımla duyurdu:

 

MİGUEL CRESPO KARİYERİ

Futbol hayatına Feirense alt yapısında başlayan Crespo, daha sonra Neve ve Morelinense takımlarında ter döktü. 2017 yılında Braga'ya transfer olan 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2019 yılında ise Estoril Praia takımına geçti. Crespo, henüz oynadığı takımlara transferlerinden herhangi bir bonservis bedeli kazandırmadı.

Kariyerinde toplam 115 maça çıkan futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 9 da asist yaptı.

Son dakika! Fenerbahçe Miguel Crespo transferini duyurdu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT