Son dakika! Fenerbahçe Miguel Crespo transferini duyurdu!

Son dakika haberi... Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve transferde de geç açılarak dur durak bilmeyen Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Kadrosunda büyük bir revizyona giden sarı lacivertli ekip, Estoril Praia'dan orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, transferi bu paylaşımla duyurdu:

Ailemize hoş geldin Miguel Crespo! ?? pic.twitter.com/h96ypt5PEr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021

MİGUEL CRESPO KARİYERİ

Futbol hayatına Feirense alt yapısında başlayan Crespo, daha sonra Neve ve Morelinense takımlarında ter döktü. 2017 yılında Braga'ya transfer olan 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2019 yılında ise Estoril Praia takımına geçti. Crespo, henüz oynadığı takımlara transferlerinden herhangi bir bonservis bedeli kazandırmadı.

Kariyerinde toplam 115 maça çıkan futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 9 da asist yaptı.