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  4. Son dakika! Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Mergim Berisha kulüp binasında!

Son dakika! Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Mergim Berisha kulüp binasında!

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak Fenerbahçe oyuncularını grup maçlarında oynatabilmek için transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler Max Meyer'in dışında, Salzburg'un golcüsü Mergim Berisha'yı da İstanbul'a getirdi.

Son dakika! Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Mergim Berisha kulüp binasında!

Son dakika haberi... Transferi ağırdan alan Fenerbahçe bir anda atağa kalktı. Yeni transferlerini UEFA Avrupa Ligi'nde de oynatmak isteyen sarı lacivertliler bugün transferleri bitirmek istiyor. Son dakika bilgisi olarak Max Meyer'in Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu bilgisi gelirken, sarı lacivertli kulübün getiren forvete transfer etmek istediği Mergim Berisha'yı da İstanbul'a getirdiği öğrenildi.

Son dakika! Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Mergim Berisha kulüp binasında!

Ertan Süzgün'ün haberine göre yıldız golcü, temsilcisiyle birlikte sözleşme imzalamak için Fenerbahçe'nin kulüp binasına geldi. Kulüp ve oyuncu arasında transferin son aşamaları görüşülüyor.

 

 

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