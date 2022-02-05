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  3. Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Fatih Yiğit Şanlıtürk bonservisiyle Ümraniyespor'da

Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Fatih Yiğit Şanlıtürk bonservisiyle Ümraniyespor'da

Son dakika... Fenerbahçe, genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün bonservisiyle Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Fatih Yiğit Şanlıtürk bonservisiyle Ümraniyespor'da

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada," Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor’a transfer olmuştur." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA LİGİNDE ATTIĞI GOLLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

1 Oca 2003 tarihinde Adana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, Fenerbahçe formasıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play- Off Turu'nda sarı lacivertlilerin Helsinki ile oynadığı maçta takımının 90+1.dakikada 4.golünü atmıştı. Sarı lacivertli takım bu maçı 5-2 kazanarak gruplara yükselmişti. 

Fatih Yiğit Şanlıtürk hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz. 

{TITLE_STRIP}Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne?

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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