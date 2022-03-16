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  3. Son dakika! Fenerbahçe'de imza şov! Genç futbolcular bir bir imzalayacak!

Son dakika! Fenerbahçe'de imza şov! Genç futbolcular bir bir imzalayacak!

Son dakika: Fenerbahçe yaptığı açıklamada karosunda yer alan 6 genç futbolcuya imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Son dakika! Fenerbahçe'de imza şov! Genç futbolcular bir bir imzalayacak!

Son dakika haberi... Fenerbahçe yaptığı açıklamada karosunda yer alan 6 genç futbolcuya imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun kulüpteki geleceği oldukça merak edilirken görüşmeler devam ediyordu.

Yapılan bu açıklama ile oyuncuyla anlaşmaya varılmış olunması taraftarlar açısında sevinçle karşılandı.

6 İMZA BİRDEN

Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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