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  4. Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ile yollar ayrıldı!

Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ile yollar ayrıldı!

Son dakika! Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı yeni Malatyaspor oldu.

Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... Fenerbahç'de sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Sarı lacivertli ekip Sadık Çiftpınar2ın Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada:

"2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar'a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

 

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