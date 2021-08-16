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  4. Son dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Son dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Son dakika... Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Son dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe'nin Süper Ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u Mesut Özil'in attığı golle yendiği maçın ardından sarı lacivertliler Serdar Dursun'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Maçın 70.dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından yerini Nazım Sangare'ye bırakan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Son dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Sarı Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’in ilk haftasında galibiyetle döndüğümüz Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Tayfun Altuntaş
Editör
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