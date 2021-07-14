Son dakika | Fenerbahçe'den kripto para açıklaması: Gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini rica ediyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kripto para çıkaracaklarını açıklamasının ardından kulüple bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıkması üzerine sarı lacivertli kulüpten açıklama yapıldı

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde, Kulübümüzün kripto varlık projesi ile ilgili olarak kulübümüzle hiçbir bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığını takip etmekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor;

Kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."