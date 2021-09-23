Son dakika! Fenerbahçe'nin stadında maç anında yangın çıktı!
Son dakika! Fenerbahçe - Giresunspor maçının oynandığı anda Şükrü Saraçoğlu stadında yangın çıktı. Isıtma sistemlerinin orda çıktığı belirtilen ve henüz nedeni bilinmeyen yangın stadyumdaki herkesi korkuttu.
Son dakika haberi... Şu anda oynanmakta olan Fenerbahçe - Giresunspor maçında Şükrü Saraçoğlu stadyumunda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Tribünlerde taraftarların da olduğu maçtaki yangın herkesi korkuttu. İlk yarının son dakikalarına doğru meydana gelen yangında korkulan olmadı ve görevliler tarafından kontrol altına alındı.
Yangına yetkililer tarafından müdahale edilirken, ortaya çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Yangının çıktığı bölgede ise stadyumun ısıtma sistemlerinin olduğu bilgisi verildi. Basın tribününü hemen önündeki ısıtma sistemlerinin orada çıkan yangın statta bulunan taraftarlara korku yaşattı.
MAÇ DURDURULMADI
Görevliler statta güvenlik önlemlerini alarak yangına müdahalede bulunurken, maç hiç durdurulmadı. Oyuncular ve hakem saha içerisinde maça devam ederken güvenlik ekiplerinin saha kenarında yangına müdahalesi ilginç görüntülere sahne oldu.