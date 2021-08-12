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  4. Son dakika! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yunan yıldız Pelkas antrenmanda sakatlandı! Kulüpten açıklama geldi

Son dakika! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yunan yıldız Pelkas antrenmanda sakatlandı! Kulüpten açıklama geldi

Son dakika! Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala üzücü bir haber geldi. Geçtiğimiz yıl etkili bir performans gösteren ve önümüzdeki sezon için büyük umutlar taşıyan Pelkas antrenmanda sakatlık yaşadı. Yunan yıldızın omzu çıktı.

Son dakika! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yunan yıldız Pelkas antrenmanda sakatlandı! Kulüpten açıklama geldi

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Yunan yıldızından kötü haber geldi. Dimitris Pelkas'ın antrenmanda sakatlandığı açıklandı. Fenerbahçe, oyuncunun omzunun çıktığını açıkladı.

Son dakika! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yunan yıldız Pelkas antrenmanda sakatlandı! Kulüpten açıklama geldi

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada:

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

 

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