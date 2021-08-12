Son dakika! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yunan yıldız Pelkas antrenmanda sakatlandı! Kulüpten açıklama geldi

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Yunan yıldızından kötü haber geldi. Dimitris Pelkas'ın antrenmanda sakatlandığı açıklandı. Fenerbahçe, oyuncunun omzunun çıktığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada:

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.