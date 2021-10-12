Son dakika! Fethi Sekin'in şehit edilmesine yataklık eden terörist yakalandı!

Son dakika! 2017'de polis memuru Fethi Seki'nin şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin eden Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı!

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NE OLMUŞTU?

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.

Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Polis memuru Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde doğdu. Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. 43 yaşındaki Sekin, daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptıktan sonra İzmir'e tayin oldu. Burada yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı. Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.