Tevekkel ne demek, TDK'ya göre Tevekkel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tartarik Asit ne demek, TDK'ya göre Tartarik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İdari İşler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İdari İşler Uzmanı Maaşları ve İş İlanlarıTrabzonspor'dan Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili açıklama!Son dakika! Fethi Sekin'in şehit edilmesine yataklık eden terörist yakalandı!Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı!Diğer Büro Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMEB Engelli öğretmen ataması 2020 kontenjanları | MEB engelli öğretmen ataması 2021 ne zaman? Başvuru şartları neler?İSKİ su kesintisi 12 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Fethi Sekin'in şehit edilmesine yataklık eden terörist yakalandı!

Son dakika! Fethi Sekin'in şehit edilmesine yataklık eden terörist yakalandı!

Son dakika! İzmir'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin eden terörist Delil Hıso'nun yakalandığı bildirildi!

Son dakika! Fethi Sekin'in şehit edilmesine yataklık eden terörist yakalandı!

Son dakika! 2017'de polis memuru Fethi Seki'nin şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin eden Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı!

Detaylar gelecek...

NE OLMUŞTU?

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.

Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Polis memuru Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde doğdu.  Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. 43 yaşındaki Sekin, daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptıktan sonra İzmir'e tayin oldu. Burada yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı. Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT